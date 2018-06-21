Людям с заболеваниями сердца предложили давать выходной в жару
11:00 21.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Депутаты предложили давать выходной в жару людям с заболеваниями сердца. Документ с такой инициативой направлен министру труда Максиму Топилину и главе Минздрава Веронике Скворцовой.
Автором идеи выступил депутат Василий Власов. По его мнению, трудовая деятельность лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями в аномально жаркие дни наносит существенный вред здоровью этих людей. Парламентарий отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь сердца и инсульт — это самые распространённые причины смертности. Говорит Москва
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