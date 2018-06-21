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Песков сообщил о визите в Россию советника Трампа по нацбезопасности Болтона

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13:00 21.06.2018 Источник: REGNUM

Визит в Россию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона действительно состоится, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что на текущий момент не может предоставить дополнительной информации.

Как сообщалось ранее, критик политики Москвы в международных вопросах Болтон будет координировать подготовку встречи российского и американского президентов со стороны США. Предполагается, что в Россию он посетит в начале следующей недели. ИА REGNUM

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