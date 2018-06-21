Песков сообщил о визите в Россию советника Трампа по нацбезопасности Болтона
13:00 21.06.2018 Источник: REGNUM
Визит в Россию советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона действительно состоится, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что на текущий момент не может предоставить дополнительной информации.
Как сообщалось ранее, критик политики Москвы в международных вопросах Болтон будет координировать подготовку встречи российского и американского президентов со стороны США. Предполагается, что в Россию он посетит в начале следующей недели. ИА REGNUM
Новости
- 14:32 21.06.2018
- СМС обвиняемых в госперевороте в Черногории написаны на "плохом русском" - переводчик
- 14:12 21.06.2018
- ФСИН России заподозрили в насильном кормлении Сенцова
- 14:00 21.06.2018
- Российский Су-57 в полтора раза превосходит по характеристикам F-35 - турецкая газета
- 13:49 21.06.2018
- Регионы включились в работу по образованию "дачных участков для голосования" на выборах мэра Москвы
- 13:32 21.06.2018
- Ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий - ВС РФ
- 13:20 21.06.2018
- Глава Росприроднадзора покинет свой пост - СМИ
- 13:05 21.06.2018
- Госдума одобрила акционирование "Почты России"
- 12:32 21.06.2018
- Путин провел частную встречу с Блаттером
- 12:20 21.06.2018
- Несколько болельщиков из Китая перепутали Волгоград с Вологдой
- 12:05 21.06.2018
- Административный арест нарушителям правил митингов допустим в исключительных случаях - ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать