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СМС обвиняемых в госперевороте в Черногории написаны на "плохом русском" - переводчик

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14:32 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения в телефонах обвиняемых в попытке госпереворота в Черногории написаны на "плохом русском языке". Об этом сообщила в четверг в ходе судебного заседания переводчик Нада Лалич, проводившая лингвистическую экспертизу.

"Большинство сообщений написаны на плохом русском языке, а предложения в них построены неправильно. [Лишь] несколько сообщений написаны правильно, в соответствии с нормами русского литературного языка", - отметила она.

На вопрос адвоката Мирое Йовановича, может ли переводчик по тексту сообщений определить, на каком диалекте русского языка они написаны, Лалич ответила, что "переводчик не волшебник", отметив, что если бы ей предоставили аудиозаписи разговоров, то она бы смогла отличить украинский акцент от русского.

В день парламентских выборов 16 октября 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии и Черногории по обвинению в попытке осуществления государственного переворота. По мнению обвинения, он был направлен против правительства Мило Джукановича, взявшего курс на вступление в НАТО. Оппозиция уверена, что госпереворот был инсценирован, чтобы повлиять на результаты выборов, перевес на которых стали получать оппозиционные партии.

В ноябре 2016 года спецпрокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась 16 октября осуществить теракт. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три-пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан России - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства Джукановича.

Москва решительно отвергла свою причастность к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления об участии сотрудников российских госорганов в подготовке переворота в этой стране голословными.

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