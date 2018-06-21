На Порошенко заведено дело на Британских Виргинских островах
20:10 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов открыло дело в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег. Об этом заявила в четверг журналист украинского издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец.
"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", - приводит издание "Громадське" слова журналиста, которая также была автором громкого офшорного дела "Панамские документы".
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