На Порошенко заведено дело на Британских Виргинских островах

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов открыло дело в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег. Об этом заявила в четверг журналист украинского издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец.

"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", - приводит издание "Громадське" слова журналиста, которая также была автором громкого офшорного дела "Панамские документы".