0
0
445
Новости

На Порошенко заведено дело на Британских Виргинских островах

Добавить в избранное

20:10 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов открыло дело в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег. Об этом заявила в четверг журналист украинского издания "Следствие. Инфо" Анна Бабинец.

"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", - приводит издание "Громадське" слова журналиста, которая также была автором громкого офшорного дела "Панамские документы".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:50 21.06.2018
Глава МВД России без проблем посетил в Нью-Йорке встречу в рамках ООН
0
287
20:35 21.06.2018
Трамп: Северная Корея прекратила ракетные пуски
0
318
19:53 21.06.2018
ЧМ-2018. Франция обыграла Перу с минимальным счетом
0
466
19:48 21.06.2018
Интервью Познера с Лимоновым сняли с эфира Первого канала
0
441
19:40 21.06.2018
Мэй: Мы продолжим быть в первых рядах тех, кто выступает против злонамеренной деятельности России
0
427
19:15 21.06.2018
Турция получила первую пару американских истребителей F-35
0
475
18:35 21.06.2018
МВБ США: Россия и Китай пытаются влиять на внутренние процессы в Америке
0
548
17:40 21.06.2018
Кикабидзе объяснил свое высказывание о СССР
0
698
17:12 21.06.2018
Украинские ракеты должны "доставать" до Москвы и Петербурга, считает генерал ВСУ
0
780
17:00 21.06.2018
ЧМ-2018. Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии
0
665

Возврат к списку