Глава МВД России без проблем посетил в Нью-Йорке встречу в рамках ООН

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, находящийся под санкциями США, заявил, что не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой на встречу руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН, проходящий в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Проблем особых я не вижу и не почувствовал", - сказал он в четверг журналистам на полях встречи.