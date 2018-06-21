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Глава МВД России без проблем посетил в Нью-Йорке встречу в рамках ООН

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20:50 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, находящийся под санкциями США, заявил, что не столкнулся с визовыми проблемами перед поездкой на встречу руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН, проходящий в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Проблем особых я не вижу и не почувствовал", - сказал он в четверг журналистам на полях встречи.

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