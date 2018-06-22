Минобороны РФ обвинило "Белые каски" в подтасовке проб
12:20 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Министерство обороны обвиняет сирийскую организацию «Белые каски» в подтасовке проб, переданных для расследования предполагаемого инцидент с химическим оружием в городе Саракибе в февраля этого года. Об этом заявил начальник войск химзащиты Вооружённых Сил России Игорь Кириллов. По его словам, две лаборатории ОЗХО, которые провели анализ проб, переданных от «Белых касок», получили противоречащие друг другу результаты. Эхо Москвы
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