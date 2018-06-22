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В московской квартире поймали экзотическую змею

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13:32 22.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Спасатели поймали в московской квартире экзотическую змею. Длина маисового полоза составляет 57 см. Как сообщили в департаменте природопользования, это не ядовитая рептилия. Змею направили в центр передержки диких животных.

Отмечается, что обычно маисовый полоз обитает в Северной Америке и достигает 2 м в длину. Говорит Москва

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