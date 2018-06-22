РФ и Саудовская Аравия могут создать альтернативу ОПЕК
15:12 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Россия и Саудовская Аравия могут создать альтернативу ОПЕК. В нее пригласят 24 страны – экспортеров нефти, сообщает Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным агентства, новая структура может получить больший вес, чем ОПЕК. Известно, что Россия и Саудовская Аравия настаивают на увеличении добычи нефти, Иран выступает против. По правилам ОПЕК, решение организации должны приниматься единогласно. Эхо Москвы
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