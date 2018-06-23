США подозревают Китай в попытке ослепить американских летчиков
12:00 23.06.2018 Источник: Lenta.ru
С сентября 2017 года зафиксированы 20 попыток ослепить лазерами американских летчиков во время полета над Тихим океаном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в вооруженных силах США.
Отмечается, что последний инцидент произошел около двух недель назад. Ни один из случаев не привел к травмам. Источник Wall Street Journal рассказал, что американская сторона подозревает в причастности к инцидентам Китай, однако доказательствами пока не располагает.
По словам представителя МИД КНР Гэн Шуан, эти обвинения беспочвенны и являются сфабрикованными.
В мае 2018 года министерство обороны США обвинило Китай в использовании лазера против американских самолетов на военной базе в Джибути. По словам пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт, пострадали два пилота — лазеры временно ослепили их. Lenta.Ru
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