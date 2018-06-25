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Новости

Трамп пригрозил странам, которые ввели пошлины на товары из США, "более чем просто ответными мерами"

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07:48 25.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными мерами в области торговли со стороны США против тех стран, которые не избавятся от торговых барьеров и пошлин.

«США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнутся с более чем просто ответными мерами со стороны США», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что торговля «должна быть справедливой и перестать быть улицей с односторонним движением».

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