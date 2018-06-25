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Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии, наступление отражено

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10:00 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы атаковали населенные пункты в в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено. Об этом в понедельник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"В течение прошедших суток в южной зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Правительственными войсками совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено", - говорится в сообщении.

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