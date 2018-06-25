Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии, наступление отражено

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы атаковали населенные пункты в в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено. Об этом в понедельник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон."В течение прошедших суток в южной зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Правительственными войсками совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено", - говорится в сообщении.