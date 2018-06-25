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Новости

В колледже в Назрани при стрельбе ранены два человека

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13:32 25.06.2018

Два человека ранены при стрельбе в колледже в Назрани. По предварительной информации, произошёл конфликт между молодыми людьми 17 и 18 лет, их госпитализировали с незначительными повреждениями.

Причины инцидента устанавливаются, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.   Говорит Москва

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