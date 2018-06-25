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Калмыцкие единороссы утвердят будущих депутатов республиканского парламента

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15:00 25.06.2018 Источник: НГ-Online

Глава Калмыкии Алексей Орлов намерен принять участие в сегодняшней конференции республиканского отделения «Единой России»м(ЕР). Как сообщили «НГ» в региональной организации калмыцких единороссов, в ходе конференции будут подведены итоги июньских праймериз, а также утверждены списки кандидатов в депутаты Народного хурала (парламента республики).

Ожидается, что в конференции также примут участие секретарь реготделения ЕР, председатель Народного хурала Анатолий Козачко, члены регионального политсовета, руководители отделений партии в муниципальных образованиях, руководители фракций ЕР в собраниях депутатов районных и городских муниципальных образований.

«По тому, какие решения примет конференция единороссов относительно списка кандидатов в депутаты хурала, можно будет судить о предстоящих переменах в персональном составе депутатского корпуса Заксобрания, а значит, и, в какой-то мере, в политической элите республики, – прокомментировал ситуацию политический эксперт Павел Голод. – Учитывая доминирование ЕР в политической системе региона, формирование списка кандидатов де-факто будет означать утверждение его участников в качестве новых депутатов Заксобрания».

Андрей Серенко

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