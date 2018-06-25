Волгоградские экологи требуют усилить контроль над утилизацией медицинских отходов
18:29 25.06.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online
Активисты экологических организаций Волгоградской области недовольны работой предприятий, занимающихся транспортировкой и утилизацией медицинских отходов. По словам представителей «зеленых», нередко это происходит с явными нарушениями имеющихся нормативов и правил. Кроме того, зафиксировано немало случаев, когда отходы, относящиеся к источникам повышенной опасности, оказывались на несанкционированных свалках или в лесополосах.
Представители контролирующих органов в целом с претензиями экологов соглашаются, подчеркивая, что такая ситуация сложилась во многом из-за пробелов в федеральном законодательстве. По мнению волгоградских экологов, утвержденные еще в 2010 году нормативные акты, регламентирующие порядок обращения с медицинскими отходами, нуждаются в дополнениях и корректировке.
«Членами Экологического совета при региональном Заксобрании принято решение подготовить обращение в Госдуму о необходимости законодательного урегулирования данного вопроса, – рассказала «НГ» председатель Экосовета Ирина Соловьева. – Кроме того, контролирующим и надзорным ведомствам рекомендовано усилить контроль за вывозом и утилизацией медицинских отходов. Экосовет также намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть возможность проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов, работающих в данной сфере».
Андрей Серенко
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