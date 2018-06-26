0
0
247
Новости

КПРФ впервые не выставит кандидатов на губернаторских выборах в трех регионах

Добавить в избранное

10:32 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

КПРФ впервые не выставит кандидатов на выборах губернаторов в трёх регионах. Речь идёт о Новосибирской и Омской областях и Красноярском крае. Как пишет РБК, это решение утверждено президиумом центрального комитета партии. Кроме того, КПРФ может не выставить своего кандидата и на губернаторских выборах в Алтайском крае.

Голосование пройдёт 9 сентября. Выбирать руководителей будут в 22 регионах страны.   Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 26.06.2018
Спецназ выселяет мигрантов из здания университета Париж-8
0
128
11:00 26.06.2018
ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
0
159
10:20 26.06.2018
Семь автомобилей столкнулись в Пензенской области
0
294
10:05 26.06.2018
В главное здание голландской газеты "Телеграаф" в Амстердаме врезался автомобиль
0
320
10:00 26.06.2018
Президент утвердил ряд поручений по итогам прямой линии
0
337
09:32 26.06.2018
В России поставлен новый рекорд по количеству пенальти на одном ЧМ
0
461
09:20 26.06.2018
Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с Россией - Помпео
0
516
09:05 26.06.2018
Силуанов пообещал среднюю пенсию 20 тыс. руб. к 2024 году
0
545
09:00 26.06.2018
Глава Пентагона: Америка должна продолжить свою игру в Арктике
0
539
08:45 26.06.2018
Артем Дзюба: Команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения
0
493

Возврат к списку