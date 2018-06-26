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Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд по делу о защите чести и достоинства

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14:12 26.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Миллиардер Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд по делу о защите чести и достоинства. Оппозиционер обязан опубликовать опровержение на расследование о якобы коррупционных связях бизнесмена с бывшим зампредом правительства Александром Хлопониным.

До этого судья Марина Васина рассматривала похожий иск о защите чести и достоинства к Навальному, поданный миллиардером Алишером Усмановым. То дело бизнесмен также выиграл. Эхо Москвы

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