Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit
15:12 26.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о Брекзит – он стал законом. Он начнет применяться после выхода Великобритании из Евросоюза 29-го мая 2019 года. Эхо Москвы
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