Митрохин подал в суд на "Яблоко" из-за ситуации на выборах мэра Москвы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель московского отделения партии "Яблоко" и член ее политического комитетаподал в Замоскворецкий суд Москвы иск к своей партии. Об этом политик сообщил во вторник ТАСС."Бюро партии нарушило устав, я советовался с адвокатом Ильей Гатикоевым и подал иск в Замоскворецкий суд. Я требую отмены решения бюро партии, которое отменило решение конференции московского отделения о моем выдвижении в мэры Москвы", - сказал он.