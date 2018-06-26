Литва предоставила политическое убежище фигуранту "болотного дела"
17:12 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Фигурант «болотного дела» получил политическое убежище в Литве. 38-летний Дмитрий Бученков был арестован в декабре 2015 года. Его обвинили в причинении боли шести полицейским во время митинга на Болотной площади в мае 2012 года.
Он уехал из России в прошлом году. По информации портала «Медиазона», Бученков получил убежище в Литве. В настоящее время он заочно арестован Замоскворецким судом и объявлен в розыск. Говорит Москва
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