0
0
340
Новости

Холманских возглавит совет директоров Уралвагонзавода - СМИ

Добавить в избранное

17:40 26.06.2018 Источник: РБК

Кандидатура Игоря Холманских, покинувшего должность полпреда президента в Уральском федеральном округе, будет выдвинута на пост председателя совета директоров Уралвагонзавода, рассказали РБК два собеседника, близких к администрации президента.

«Он пойдет председателем в совет директоров УВЗ», — утверждает один из источников.

Во вторник своим указом президент освободил 49-летнего Игоря Холманских от должности полпреда. Его сменил помощник президента Николай Цуканов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:50 26.06.2018
Шефчович с нетерпением ждет переговоров по газу с Россией и Украиной
0
41
18:28 26.06.2018
США наращивают военные поставки Украине и Грузии
0
204
18:13 26.06.2018
Игрок сборной России рассказал о реакции команды на ее соперницу в 1/8 финала
0
315
17:12 26.06.2018
Литва предоставила политическое убежище фигуранту "болотного дела"
0
489
17:00 26.06.2018
Митрохин подал в суд на "Яблоко" из-за ситуации на выборах мэра Москвы
0
455
16:32 26.06.2018
Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом
0
490
16:12 26.06.2018
Страны БРИКС создадут группировку спутников дистанционного зондирования Земли
0
560
16:00 26.06.2018
Письмо Ягланда не может служить основанием для помилования Сенцова - Песков
0
602
15:32 26.06.2018
Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
0
516
15:12 26.06.2018
Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit
0
687

Возврат к списку