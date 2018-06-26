Холманских возглавит совет директоров Уралвагонзавода - СМИ
17:40 26.06.2018 Источник: РБК
Кандидатура Игоря Холманских, покинувшего должность полпреда президента в Уральском федеральном округе, будет выдвинута на пост председателя совета директоров Уралвагонзавода, рассказали РБК два собеседника, близких к администрации президента.
«Он пойдет председателем в совет директоров УВЗ», — утверждает один из источников.
Во вторник своим указом президент освободил 49-летнего Игоря Холманских от должности полпреда. Его сменил помощник президента Николай Цуканов.
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