Каламанов: Быстрое выздоровление Скрипалей не характерно для отравления нервно-паралитическим веществом
19:40 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Быстрое восстановление Скрипалей не соответствует клинической картине поражения нервно-паралитическим веществом. Об этом заявил во вторник глава российской делегации на Специальной конференции государств - членов Конвенции по запрещению химоружия, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"Переход от длительного бессознательного, характеризующегося как тяжелое состояния пострадавших за короткий промежуток времени к активному и осознанному поведению не соответствует картине поражения нервно- паралитическими веществами", - подчеркнул он. - Даже в условиях своевременного применения антидотов и последующего комплексного лечения, если пораженный нервно-паралитическим газом выживает, требуется длительное лечение от последствий интоксикации организма".
Так он прокомментировал отсылки к инциденту в Солсбери в качестве обоснования Лондоном своих предложений по наделению ОЗХО функциями по назначению виновных за химические атаки.
Каламанов отметил, что, по сути, Секретариат ОЗХО в ходе оказания "технической помощи" Великобритании по делу Скрипалей "в полной мере отработал просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (от 14 марта 2018 года) по подтверждению результатов анализов, проведенных Великобританией".
В свою очередь, глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая в ОЗХО во вторник в поддержку британских предложений, вновь упомянул дело Скрипалей, но предпочел не говорить в этот раз о "вероятной ответственности России". Зато он рассказал, что "в Солсбери до сих пор продолжаются мероприятия по обеззараживанию местности и три человека остаются в больницах", не уточнив при этом каких-либо подробностей.
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