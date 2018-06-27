Дания сможет юридически заблокировать проект "Северного потока - 2" - премьер
07:12 27.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит Дании на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением он выступил во вторник, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс- конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, видеосюжет о которой опубликовало издание Altinget.dk. "Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал Расмуссен. Он добавил, что, по его мнению, этот вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение. "Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тысячи километров, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.
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