Цукерберг может потерять пост главы Facebook - СМИ
09:20 27.06.2018 Источник: Газета.Ru
Инвесторы Facebook планируют уволить Марка Цукерберга с поста председателя правления компании. Об этом сообщает Business Insider. По данным издания, инвесторы недовольны работой Цукерберга, в частности, из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети.
Однако, по мнению инвесторов, Цукерберга неприкосновенен, так как занимает пост исполнительного директора и председателя правления Facebook.
Ранее сообщалось, что глава PR-службы компании Facebook Эллиот Шрейдж заявил, что уходит в отставку. Как отмечалось, Шрейдж подал в отставку на фоне скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей. Газета.Ru
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