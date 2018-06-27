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МИД России отметил безответственный подход ОБСЕ к конференции по свободе слова

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18:46 27.06.2018 Источник: НГ-Online

В ОБСЕ безответственно подошли к организации конференции по свободе слова в Киеве 26 июня, на которую украинские власти не пустили российского телеведущего Евгения Примакова. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"ОБСЕ организовала в Киеве конференцию по свободе слова, «на полях» которой состоялось мероприятие, посвященное осужденному в России за терроризм гражданину Украины О.Сенцову.

Обратили внимание на озвученные в ходе упомянутой конференции слова не представившегося участника, одетого в военную форму. Он заявил, что лично, на собственном автомобиле ввез в Крым некий предмет, ставший впоследствии одним из доказательств вины О.Сенцова, а также осуществлял «другие мероприятия». Полагаем, что подобные высказывания должны стать предметом рассмотрения правоохранительных органов.

Отмечаем безответственный подход ОБСЕ к организации и проведению подобных мероприятий, на которые не допускают заявленных авторитетных участников, одновременно превращая конференцию в площадку для искусственной политизации проблематики свободы слова", - говорится в комментарии.

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