0
0
517
Новости

В Иране намерены "поставить Америку на колени"

Добавить в избранное

08:05 28.06.2018 Источник: РБК

Иранцы должны объединиться перед лицом американского давления, чтобы «поставить Америку на колени». С таким заявлением выступил в среду, 27 июня, президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения.

«Мы справимся с проблемами. Мы окажем давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью», — сказал Роухани, слова которого приводит Reuters.

Заявления Роухани звучат на фоне выхода США из ядерной сделки. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 28.06.2018
Генпрокурор заявил о провале программы по уничтожению отходов Байкальского ЦБК
0
39
09:20 28.06.2018
Население Украины привыкло к гражданской войне - WP
0
187
09:05 28.06.2018
Большинство россиян не готовы взять ипотеку - опрос
0
265
09:00 28.06.2018
Военные сообщили о возможной провокации в Идлибе
0
266
08:32 28.06.2018
Банкам разрешили блокировать карту клиента без его согласия
0
525
08:20 28.06.2018
Минэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП
0
427
08:00 28.06.2018
Обсуждение "Северного потока - 2" в ЕС проходит с двойными стандартами - МИД Венгрии
0
555
07:32 28.06.2018
Си Цзиньпин отказался обсуждать с главой Пентагона территориальные споры КНР
0
531
07:20 28.06.2018
Филипп VI поддержит сборную Испании в матче с Россией
0
440
07:05 28.06.2018
В Карелии задержали Юрия Дмитриева
0
589

Возврат к списку