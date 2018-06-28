В Иране намерены "поставить Америку на колени"
08:05 28.06.2018 Источник: РБК
Иранцы должны объединиться перед лицом американского давления, чтобы «поставить Америку на колени». С таким заявлением выступил в среду, 27 июня, президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения.
«Мы справимся с проблемами. Мы окажем давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью», — сказал Роухани, слова которого приводит Reuters.
Заявления Роухани звучат на фоне выхода США из ядерной сделки. РБК
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