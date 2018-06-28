В РАН не согласились с прогнозом норвежских экологов о климатической катастрофе в Баренцевом море
12:20 28.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РАН опровергли прогноз норвежских экологов о климатической катастрофе в Баренцевом море. Специалист по ледникам и ведущий научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что подобное заявление – это «желание напугать» население.
«Конечно, ученые Норвегии, наверно, сказали правду. У них, может быть, наблюдения. Но по той статье, которую они опубликовали, ещё точно нельзя сказать. Это явно желание как бы напугать. Это правильно. Лучше напугать, чем промолчать, и потом будет какая-то неприятность или катастрофа. Но, по моему представлению, в Баренцевом море ещё катастрофы такой нет».
Мария Аничева добавила, что проблемы такого масштаба возможны в будущем, но не сейчас.
«Мне кажется, это какой-то алармизм, нет там такого. Конечно, Арктика тёплая, но не так, чтобы в Баренцевом море происходили какие-то катастрофы сейчас. Может быть, это в дальнейшей перспективе будет, но сейчас там такого нет, на мой взгляд. Но тёплая вода поступает туда, конечно, Арктика вообще теплеет. Арктика сейчас в два раза теплее, чем умеренные широты. Это из-за того, что там, в основном, уменьшается морской лёд, и становится тёмная вода. Вместо белого льда. И, соответственно, альбедо, отражательная способность Арктики, сильно изменяется. То есть, там гораздо больше сам Арктика принимает тепло».
Норвежские ученые из Института морских исследований предсказали экологическую катастрофу в Баренцевом море из-за повышения температуры воды. Результаты исследования были изложены в статье в журнале Nature Climate Change.
По данным специалистов, в море идет нарушение стратификации слоев воды из-за сокращения поступления пресной влаги.
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