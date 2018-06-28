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Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

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15:03 28.06.2018 Регион: В мире Источник: НГ-Online

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

Ранее американский лидер не исключил, что его встреча с российским коллегой может состояться в Хельсинки после саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет 11-12 июля.

Как ожидается, Путин и Трамп обсудят экономические связи, ситуацию на Украине и в Сирии, а также тему расследования вмешательства Москвы в американские выборы. Об этом ранее сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

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