Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля
15:03 28.06.2018 Регион: В мире Источник: НГ-Online
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.
Ранее американский лидер не исключил, что его встреча с российским коллегой может состояться в Хельсинки после саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет 11-12 июля.
Как ожидается, Путин и Трамп обсудят экономические связи, ситуацию на Украине и в Сирии, а также тему расследования вмешательства Москвы в американские выборы. Об этом ранее сообщил вице-президент США Майкл Пенс.
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