Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий космической отрасли

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмосапопросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли. Об этом он заявил в четверг на научно- практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос"."Я обратился к Счетной палате с просьбой провести отдельную проверку предприятий отрасли", - сказал он.