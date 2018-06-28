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Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий космической отрасли

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16:32 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли. Об этом он заявил в четверг на научно- практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос".

"Я обратился к Счетной палате с просьбой провести отдельную проверку предприятий отрасли", - сказал он.

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