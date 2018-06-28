0
0
346
Новости

Международные резервы РФ сократились на $6,1 млрд за неделю

Добавить в избранное

17:40 28.06.2018 Источник: RNS

Международные резервы России за неделю, закончившуюся 22 июня, сократились на $6,1 млрд, или на 1,3% — до $456,3 млрд, сообщает ЦБ.

Регулятор отмечает, что резервы снизились под воздействием отрицательной переоценки. RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:37 28.06.2018
По "пакету Яровой" данные пользователей должны храниться полгода
0
65
17:12 28.06.2018
Пуэрто-Рико может стать штатом США
0
550
17:00 28.06.2018
В МИД заявили о подкупе Лондоном поддержавших реформу ОЗХО
0
583
16:32 28.06.2018
Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий космической отрасли
0
512
16:12 28.06.2018
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
0
507
16:00 28.06.2018
Муниципалитеты будут изымать неэффективно используемые земли в границах городов
0
535
15:32 28.06.2018
Волгоград и Япония обменяются студентами
0
469
15:12 28.06.2018
Самыми щедрыми на ЧМ оказались болельщики из США и Китая
0
629
15:03 28.06.2018
Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля
0
849
15:00 28.06.2018
Владивосток готовится к празднованию Дня города
0
530

Возврат к списку