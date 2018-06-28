Международные резервы РФ сократились на $6,1 млрд за неделю
17:40 28.06.2018 Источник: RNS
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 22 июня, сократились на $6,1 млрд, или на 1,3% — до $456,3 млрд, сообщает ЦБ.
Регулятор отмечает, что резервы снизились под воздействием отрицательной переоценки. RNS
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