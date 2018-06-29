Интернет-сервисы обяжут полгода хранить данные пользователей по "закону Яровой"
07:24 29.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Об этом говорится в постановлении российского правительства, положения которого вступят в силу уже с 1 июля. Записи разговоров, сообщения пользователей, а также изображения, звуки и видео должны храниться интернет-компаниями в течение полугода. Организатор распространения информации обязан предоставить доступ к электронным сообщениям госорганам, ведущим оперативно-разыскную деятельность. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном правовом портале. Так называемый «антитеррористический пакет» Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу в 1 июля. Правила для операторов связи правительство выпустило еще в апреле: переговоры и текстовые сообщения абонентов должны храниться в течение шести месяцев. Для интернет-сообщений этот срок составляет месяц. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15 процентов в течение пяти лет, а к хранению интернет-трафика приступят с 1 октября этого года. Как ожидается, для интернет-компаний и операторов связи реализация «пакета Яровой» может привести к многомиллиардным затратам. В связи с этим может вырасти стоимость услуг для клиентов.
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