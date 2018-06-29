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Олег Навальный вышел на свободу

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09:00 29.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Младший брат политика Алексея Навального Олег Навальный вышел на свободу после того, как провел три с половиной года в колонии общего режима в Орловской области. Он был осужден по делу "Ив Роше", возбужденному против обоих братьев Навальных.

В колонии Олег Навальный писал рассказы и картины. Он также запустил проект Tattoos from Russian Prison и рисовал эскизы татуировок и смог в исправительном учреждении получить второе высшее юридическое образование.

Навального семь раз отправляли в штрафной изолятор за различные дисциплинарные нарушения. Сам он рассказывал, что его помещали в ШИЗО за то, что не спал ночью и сидел за столом после отбоя.

19 марта экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак на встрече с президентом Владимиром Путиным передала ему просьбу о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными. В списке значился и Олег Навальный.

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