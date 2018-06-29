Олег Навальный вышел на свободу
09:00 29.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Младший брат политика Алексея Навального Олег Навальный вышел на свободу после того, как провел три с половиной года в колонии общего режима в Орловской области. Он был осужден по делу "Ив Роше", возбужденному против обоих братьев Навальных.
В колонии Олег Навальный писал рассказы и картины. Он также запустил проект Tattoos from Russian Prison и рисовал эскизы татуировок и смог в исправительном учреждении получить второе высшее юридическое образование.
Навального семь раз отправляли в штрафной изолятор за различные дисциплинарные нарушения. Сам он рассказывал, что его помещали в ШИЗО за то, что не спал ночью и сидел за столом после отбоя.
19 марта экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак на встрече с президентом Владимиром Путиным передала ему просьбу о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными. В списке значился и Олег Навальный.
Новости
- 10:05 29.06.2018
- Ракета "Булава" принята на вооружение - источник
- 10:00 29.06.2018
- ЮНЕСКО ждет от России объяснений относительно строительства курортов в Сочи
- 09:32 29.06.2018
- Нападающий "Спартака" арестован на Ибице за драку - СМИ
- 09:20 29.06.2018
- В Иркутске загорелся теплоход с пассажирами на борту
- 09:05 29.06.2018
- Трамп предлагал Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из ЕС - WP
- 08:43 29.06.2018
- Генерал ВВС США рассказал о планах по борьбе с российскими С-400
- 08:36 29.06.2018
- Голодец: после ЧМ-2018 стадионы будут использоваться для развития детского спорта
- 08:21 29.06.2018
- ЕС призвал Россию взять ответственность за крушение Boeing MH17 над Донбассом
- 08:12 29.06.2018
- Европейский университет проиграл суд с Рособрнадзором
- 07:58 29.06.2018
- США: в результате нападения на редакцию газеты Capital погибли пять человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать