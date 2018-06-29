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В аэропорту Домодедово задержан человек, утверждавший, что у него взрывное устройство

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16:12 29.06.2018 Источник: Эхо Москвы

В московском аэропорту Домодедово задержан человек, который утверждал, что у него взрывное устройство. Он передан полиции, — сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

Очевидцем задержания этого человека стал корреспондент Рейтер.

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