Сноуден разочарован позицией Меркель по вопросу предоставления ему убежища в ФРГ
22:40 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден разочарован позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу возможности предоставления ему убежища в ФРГ. Об этом он заявил в интервью газете "Зюддойче цайтунг", выдержки из которого в пятницу опубликовало немецкое издание.
По словам Сноудена, ее [Меркель] "позиция является разочарованием". Как он считает, если бы разоблачитель из РФ "постучался в двери Меркель", то канцлер "усыновила бы его". "Но если перед ее дверью появляется американский разоблачитель, его вопросы остаются без ответа", - посетовал Сноуден. При этом он считает, что сейчас, при президенте США Дональде Трампе, Берлину было бы легче предоставить ему убежище, нежели при Бараке Обаме.
Экс-сотрудник АНБ снова подчеркнул, что с самого начала решил уклониться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями РФ. "Я не стремлюсь к связям с ними, я никогда не намеревался попасть сюда", - заверил он.
Как отметила "Зюддойче цайтунг", Сноуден выразил желание перебраться в одну из стран ЕС. Его адвокат в Германии Вольфганг Калек сообщил изданию, что "юридически въезд [в одну из стран ЕС] представляется возможным, но политически его все блокировали". "Мы, как и прежде, открыты для диалога и предложений со стороны правительства ФРГ и других европейских правительств", - сказал Калек.
В своем интервью Сноуден также прокомментировал назначение на должность директора ЦРУ Джины Хаспел. Он назвал ее "военной преступницей". По словам Сноудена, "возникает вопрос, будет ли германское правительство сотрудничать с ответственной за пытки и позволит ли ей беспрепятственно въехать [на территорию Европы, если Хаспел совершит такую поездку]".
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