Франция за 4 минуты забила 2 гола сборной Аргентыны

18:22 Источник: НГ-Online

Третий гол в ворота Аргентины забил на 64 минуте Килиан Мбаппе Лоттен, и на 68-й он сделал это еще раз. Аргентина проирывает со счетом 2:4. Матч 1/8 финала проходит на стадионе в Казани.