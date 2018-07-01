В Донбассе наступило "хлебное перемирие"

10:23 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили о соблюдении "хлебного перемирия", которое вступило в силу в воскресенье, 1 июля.

"Согласно достигнутой минской Контактной группой договоренности, вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня - "хлебное перемирие", - приводит слова руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что "с момента вступления в силу данного перемирия, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Ранее в воскресенье официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко также отметил, что перемирие со стороны украинских силовиков соблюдается. "По состоянию на 06.00, с нуля часов первого июля режим тишины соблюдается", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. После вступления в силу нового перемирия в командовании ДНР заявили о его соблюдении со стороны киевских силовиков, однако за несколько часов до начала перемирия в ДНР и ЛНР фиксировали увеличение количества обстрелов со стороны украинских позиций.