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Новости

СМИ: США узнали о планах КНДР продолжать ядерные испытания

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08:24 02.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

Северная Корея не собирается отказываться от ядерного арсенала и ищет способы скрыть наличие ряда вооружений и установок. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на разведывательное управление министерства обороны США.

По данным СМИ, северокорейские власти ищут способы скрыть количество ядерных боеголовок, ракет, а также число и типы ядерных установок.

NBC добавляет, что власти КНДР продолжают работу на секретных ядерных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.

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