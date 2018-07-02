Французский рецидивист бежал из тюрьмы на вертолете
11:05 02.07.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Грабитель-рецидивист Редуан Фаид совершил очередной дерзкий побег из французской тюрьмы. Как сообщают правоохранительные органы Франции, 46-летний преступник бежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна на вертолете. Тюремный двор не был закрыт сетчатым навесом.
Как сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники, в качестве отвлекающего манёвра к воротам тюрьмы подъехали трое вооруженных людей и потребовали встречи с Фаидом.
В то же самое время на тюремный двор приземлился вертолет. Преступники забрали Фаида из комнаты для свиданий и вместе с ним улетели. Весь побег занял несколько минут, в ходе операции никто не пострадал.
Позже полиция обнаружила вертолет с выжженным нутром в соседнем муниципалитете Гонесс. Пилот вертолета взят в заложники. "Мы делаем все возможное, чтобы обнаружить беглеца", - заявил официальный представитель французского МВД.
Фаид отбывал 25-летний срок заключения за попытку ограбления, в ходе которой погибла женщина-полицейский. Это уже второй побег Фаида из тюрьмы: в 2013 году он сбежал через полчаса после прибытия в заключение, взяв в заложники охранников и, используя их как прикрытие, взорвав несколько дверей. Русская служба Би-би-си
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