0
0
391
Новости

Французский рецидивист бежал из тюрьмы на вертолете

Добавить в избранное

11:05 02.07.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Грабитель-рецидивист Редуан Фаид совершил очередной дерзкий побег из французской тюрьмы. Как сообщают правоохранительные органы Франции, 46-летний преступник бежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна на вертолете. Тюремный двор не был закрыт сетчатым навесом.

Как сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники, в качестве отвлекающего манёвра к воротам тюрьмы подъехали трое вооруженных людей и потребовали встречи с Фаидом.

В то же самое время на тюремный двор приземлился вертолет. Преступники забрали Фаида из комнаты для свиданий и вместе с ним улетели. Весь побег занял несколько минут, в ходе операции никто не пострадал.

Позже полиция обнаружила вертолет с выжженным нутром в соседнем муниципалитете Гонесс. Пилот вертолета взят в заложники. "Мы делаем все возможное, чтобы обнаружить беглеца", - заявил официальный представитель французского МВД.

Фаид отбывал 25-летний срок заключения за попытку ограбления, в ходе которой погибла женщина-полицейский. Это уже второй побег Фаида из тюрьмы: в 2013 году он сбежал через полчаса после прибытия в заключение, взяв в заложники охранников и, используя их как прикрытие, взорвав несколько дверей.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:20 02.07.2018
В США заявили о беззащитности России восточнее Урала
0
76
12:05 02.07.2018
Google Maps отразил название Крымского моста на двух языках
0
201
12:00 02.07.2018
Продлены ограничения на перевозки из Украины в Казахстан и Киргизию через РФ
0
232
11:32 02.07.2018
Британский самолет сбросил бомбу на позиции сирийских правительственных войск
0
361
11:20 02.07.2018
США и РФ необязательно быть противниками - глава делегации Конгресса
0
505
11:00 02.07.2018
Ирак отгородится от ИГИЛ забором
0
365
10:32 02.07.2018
США провели в Неваде испытания новой ядерной бомбы
0
601
10:20 02.07.2018
Митрохин заявил, что отказался от иска к "Яблоку"
0
469
10:05 02.07.2018
Минстрой намерен усилить контроль жителей за управляющими компаниями
0
478
10:00 02.07.2018
Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 - источник
0
519

Возврат к списку