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Санитарный контроль на границе РФ прошли 3 млн гостей ЧМ-2018

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13:20 02.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

3 млн гостей чемпионата мира прошли санитарный контроль на российской границе. Роспотребнадзор проводит работу на 240 пунктах пропуска — в морских портах, аэропортах, на железнодорожных станциях и автомобильных дорогах.

С 20 мая было досмотрено 3 млн пассажиров. В основном люди прибывают через пункты пропуска Москвы и области, Петербурга и Краснодарского края.

Сотрудники Роспотребнадзора при осмотре пассажиров используют бесконтактную термометрию. В итоге у 100 человек выявили признаки инфекционного заболевания.  Говорит Москва

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