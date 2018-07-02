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"Северный поток-2" - исключительно коммерческий проект, любые санкции незаконны - Песков

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15:00 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим проектом, поэтому любые санкции в отношении участников проекта незаконны и недопустимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обещание Минэнерго США не вводить ограничений против западных компаний, участвующих в строительстве трубы.

"Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, имеющих отношение к международному проекту были бы не законными, - подчеркнул представитель Кремля. - Это исключительно международный, это коммерческий проект, лишенный каких-либо политических мотивов, который зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют".

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