"Северный поток-2" - исключительно коммерческий проект, любые санкции незаконны - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим проектом, поэтому любые санкции в отношении участников проекта незаконны и недопустимы, заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя обещание Минэнерго США не вводить ограничений против западных компаний, участвующих в строительстве трубы."Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, имеющих отношение к международному проекту были бы не законными, - подчеркнул представитель Кремля. - Это исключительно международный, это коммерческий проект, лишенный каких-либо политических мотивов, который зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют".