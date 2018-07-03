Евросоюз открыл против Польши новое дело

08:36 Источник: Русская служба Би-би-си

Еврокомиссия открыла против Польши второе расследование по поводу польской судебной реформы - на этот раз из-за закона о Верховном суде, который вступает в силу с 3 июля. Брюссель считает, что правящая партия подрывает независимость судебной системы, и в теории это грозит Польше лишением права голоса и субсидий ЕС.

В декабре прошлого года Еврокомиссия уже инициировала против Польши процедуру по статье 7 Лиссабонского договора - тот шаг касался первой части судебной реформы.

И польская оппозиция, и Брюссель полагают, что правящая в Польше с 2015 года партия "Право и справедливость" (ПиС) хочет подчинить себе судебную систему, чтобы укрепиться у власти.