В МИДе назвали возможным создание альтернативного интернета в РФ при неблагоприятном сценарии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает всеми возможностями для создания "альтернативного" интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом сообщил корр. ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, - указал он. - Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета". "Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - добавил дипломат.