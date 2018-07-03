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Авторы СМИ-иноагентов сами могут быть признаны иностранными агентами

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10:32 03.07.2018 Источник: Ведомости

Поправки в закон о СМИ – иностранных агентах, позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут одобрены во вторник комитетом Госдумы по информационной политике. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники аппарата нижней палаты и подтвердили несколько депутатов. Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе.

Подготовили поправки ко второму чтению председатель комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») и зампред Думы Петр Толстой («Единая Россия»), возглавляющий рабочую группу по доработке законопроекта. Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов. 

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