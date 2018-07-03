На территории ТЦ в Краснодаре возник крупный пожар
17:40 03.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пожар на территории ТЦ в Краснодаре охватил 800 квадратных метров. По уточнённым данным, горят склады со строительными и отделочными материалами. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. В ликвидации возгорания задействованы около 100 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в краснодарском главке МЧС.
Как передаёт РЕН ТВ, из здания эвакуирован один человек. Мужчина отравился угарным газом, его осматривают медики. Говорит Москва
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