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Сын лидера ИГ убит в Сирии при столкновении с российскими войсками - Reuters

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09:32 04.07.2018 Источник: Газета.Ru

Сын лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Хузайфа аль-Бадри погиб в сирийской провинции Хомс в ходе операции против военных сил России и Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

«Хузайфа аль-Бадри, сын Халифа, был убит в операции против алавитов и русских в Хомсе», — приводит агентство сообщение террористов. При этом они ничего не сообщили о судьбе лидера ИГ Бакра аль-Багдади — террористы продолжают отрицать многочисленные сообщения о его ликвидации.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.  Газета.Ru

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