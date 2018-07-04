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Новости

Минфин предлагает маркировать пиво

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10:20 04.07.2018 Источник: Коммерсант.ru

Минфин подготовил законопроект с поправками к 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции), которые устанавливают новые требования для производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Им, как следует из текста документа (есть в распоряжении “Ъ”), придется с 1 января 2019 года маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными (для импортных товаров) марками. Без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию.

Сейчас в России маркировка в алкоголе обязательна лишь для крепких напитков и вина. 

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