Минфин предлагает маркировать пиво
10:20 04.07.2018 Источник: Коммерсант.ru
Минфин подготовил законопроект с поправками к 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции), которые устанавливают новые требования для производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Им, как следует из текста документа (есть в распоряжении “Ъ”), придется с 1 января 2019 года маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными (для импортных товаров) марками. Без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию.
Сейчас в России маркировка в алкоголе обязательна лишь для крепких напитков и вина.
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