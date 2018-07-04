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Новости

Египетские археологи нашли огромный черный саркофаг

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12:05 04.07.2018 Источник: Lenta.ru

Египетские археологи нашли в Александрии огромный саркофаг из черного гранита. Захоронение относится к Птолемеевскому периоду в истории Древнего Египта, который длился с 332 по 30 год до нашей эры, пишет Khaleej Times со ссылкой на представителя Верховного совета древностей Египта.

Саркофаг нашли при раскопках в районе Сиди Габер на глубине пяти метров. Это один из самых крупных саркофагов, найденных в Александрии: высота составляет 185 сантиметров, длина — 265 и ширина — 165. Также специалисты установили, что его еще ни разу не вскрывали и неизвестно, кто находится внутри. Вместе с саркофагом нашли голову из алебастра, которая, вероятно, изображала похороненного в могиле мужчину.

Ранее сообщалось, что в ступенчатой пирамиде Джосера нашли статую бога Осириса. Ее обнаружили в небольшом отверстии между каменными блоками фасада, когда специалисты расчищали щель от мусора и завалов. Статуя достигает всего 63 сантиметров в высоту и 15 сантиметров в самой широкой части. Lenta.Ru

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