Трамп напомнит членам НАТО, что "к США нельзя относиться как к свинье-копилке"

13:00 Источник: Эхо Москвы

На предстоящем саммите НАТОнапомнит членам альянса, что «к США нельзя относиться как к свинье-копилке» – заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, — его цитирует Рейтер.

По мнению президента США, союзники перекладывают на Америку основную долю военных расходов. По стандартам НАТО члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% ВВП, однако кроме США это требование выполняют лишь несколько стран, в том числе, Великобритания, Эстония и Греция. Говорит Москва