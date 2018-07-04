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Новости

Трамп напомнит членам НАТО, что "к США нельзя относиться как к свинье-копилке"

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13:00 04.07.2018 Источник: Эхо Москвы

На предстоящем саммите НАТО Дональд Трамп напомнит членам альянса, что «к США нельзя относиться как к свинье-копилке» – заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, — его цитирует Рейтер. 

По мнению президента США, союзники перекладывают на Америку основную долю военных расходов. По стандартам НАТО члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% ВВП, однако кроме США это требование выполняют лишь несколько стран, в том числе, Великобритания, Эстония и Греция. Говорит Москва

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