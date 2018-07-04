Siri перебила главу Минобороны Великобритании во время выступления в парламенте
13:20 04.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Siri перебила главу Минобороны Великобритании во время речи о Сирии. Инцидент произошёл в Палате общин, когда Гэвин Уильямсон выступал с докладом о борьбе с терроризмом в арабской республике.
После того как министр несколько раз произнёс слово «Сирия», отреагировал голосовой помощник в его смартфоне. «Вот что я наша в интернете по запросу Сирия: сирийская демократическая армия, которую поддерживает…» — сообщил iPhone главы Минобороны.
Уильямсон под общий смех в зале быстро выключил аппарат и отметил, что произошёл редкий случай, когда телефон перебил своего хозяина. Говорит Москва
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