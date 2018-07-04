Полиция: Пострадавшие в Эймсбери остаются в критическом состоянии

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние двоих пострадавших во время инцидента с предполагаемым отравлением неизвестным веществом в английском городе Эймсбери остается критическим. Об этом сообщил в среду журналистам на брифинге заместитель главного констебля полиции графства Уилтшир Пол Миллс.

"Женщине 44 года, мужчине 45 лет, они оба - местные жители графства Уилтшир, являются гражданами Великобритании и получают лечение от воздействия неизвестного вещества в больнице городского округа Солсбери. Они продолжают оставаться в критическом состоянии", - сказал полицейский.

"Ведутся дополнительные тесты для того, чтобы установить вещество, которое привело к заболеванию пациентов. На данный момент пока не ясно, было ли совершено преступление", - добавил он.