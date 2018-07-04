Полиция: Пострадавшие в Эймсбери остаются в критическом состоянии
19:15 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние двоих пострадавших во время инцидента с предполагаемым отравлением неизвестным веществом в английском городе Эймсбери остается критическим. Об этом сообщил в среду журналистам на брифинге заместитель главного констебля полиции графства Уилтшир Пол Миллс.
"Женщине 44 года, мужчине 45 лет, они оба - местные жители графства Уилтшир, являются гражданами Великобритании и получают лечение от воздействия неизвестного вещества в больнице городского округа Солсбери. Они продолжают оставаться в критическом состоянии", - сказал полицейский.
"Ведутся дополнительные тесты для того, чтобы установить вещество, которое привело к заболеванию пациентов. На данный момент пока не ясно, было ли совершено преступление", - добавил он.
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