Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью
07:05 05.07.2018 Источник: Газета.Ru
Иран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью и заблокировать ее поставки в Персидском заливе, если США будут добиваться запрета на продажу иранской нефти. Об этом заявил замкомандующего базы «Саралла» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари в интервью порталу YSC.
«Если они собираются заблокировать экспорт иранской нефти, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», — сказал Коусари. Он также отметил, что через Ормузский пролив из Персидского залива проходит 20% мировой нефти, и мир нуждается в этом ресурсе.
Ранее сообщалось, что Иран начал разработку мер по противодействию американским санкциям. Газета.Ru
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